Mit einem Rettungshubschrauber und schweren Verletzungen wurde ein 21-Jähriger am Freitagmittag in ein Krankenhaus geflogen. Der junge Mann wollte womöglich die L553 überqueren und wurde von einem Auto erfasst. Die genauen Umstände des Unfalls sind aktuell noch Teil der Ermittlungen. Weitere Personen und Fahrzeuge waren nicht beteiligt. Zeugenhinweise an die Polizei unter 07274-9580.