Mittelfeldspieler Louis Spielmann spielt ab der kommenden Saison für den Verbandsligisten FC Bienwald Kandel. Der 20-Jährige kommt vom Ligakonkurrenten SV Rülzheim. Dort spielte er seit Sommer 2020, zuvor war er in der Jugend des TuS Knittelsheim ausgebildet worden. Damit verliert der SV Rülzheim nach Joshua Moos (bereits im Winter nach Kandel) und Jannik Langer (im Sommer zum TB Jahn Zeiskam) ein weiteres Talent aus der Region. Der 25-jährige Außenbahnspieler Sven Kollenda verlässt im Sommer nach vier Jahren das Bienwaldstadion. Er kehrt zum TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim zurück. Dort spielte er in der Jugend und zu Beginn seiner Aktivität. Fortuna-Präsident Markus Degen sagt: „Der Kontakt ist nie abgerissen. Sein Bruder Marius spielt für uns in der Bananenflankenliga.“