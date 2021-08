Seit 28. Juni ist der FC Bienwald Kandel im Trainingsmodus. Die Ansagen von Cheftrainer Marco Weißgerber sind kurz, prägnant und deutlich. Nach zwei Jahren in der Landesliga Ost kehrt der Verein in die Verbandsliga zurück.

Während der dreieinhalbmonatigen Corona-Pause bekamen die Akteure vom Trainerteam alle zwei bis drei Tage per WhatsApp Übungen und Laufeinheiten geschickt, die zu absolvieren waren. Momentan sind nur zwei Übungseinheiten angesetzt, dienstags und freitags. Für das Erwärmungsprogramm zur Lockerung der Muskulatur und Vermeidung von Verletzungen ist der spielende Co-Trainer Marc Staiger zuständig. Er sagt: „Wir sind alle froh, dass wir wieder mit dem Ball arbeiten können. Doch am Anfang haben die Beine nicht gemacht, was der Kopf wollte.“

Zur Gewöhnung an den Ball gab es Spielformen mit kurzen Ballkontakten und weiten Pässen. Nun an der Reihe: Nach mehreren Ballstafetten müssen die Akteure ein kleines Trainingstor, Pfosten oder Latte treffen. Um eine Wettkampfsituation zu kreieren, gibt es für die einzelnen Treffer Punkte. Das Überzahlspiel wird am Dienstag – am Tag vor den weiteren Lockerungen – in Form von „sieben gegen zwei“ oder „sechs gegen drei“ geübt. Schließlich folgt über das halbe Feld ein Spiel „drei gegen drei“. Nach einem Gegentor wird das jeweilige Trio ausgetauscht.

Training wird leichter

Weißgerber ist zufrieden. Die Spieler sind mit Disziplin und Eifer bei der Sache. Die Integration der Neuzugänge Julian Herrmann (SV Geinsheim), Rico Sachs (FC Bavaria Wörth), Christian Ochs (SC Hauenstein), Aaron Schmidt (SV Viktoria Herxheim) und Philipp Hetzler (SG Mörzheim/Eschbach) schreitet gut voran.

Die Trainingseinheiten wurden unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln abgehalten. Seit Mittwoch sind weitere Erleichterungen geschaffen worden, es dürfen wieder bis zu 30 Personen miteinander trainieren. Das gibt den Trainern viel mehr Alternativen zur abwechslungsreichen Trainingsgestaltung.

Flugakrobatik später

Ab Montag beginnt die „richtige“ Vorbereitung, dann stehen vier bis fünf Trainingseinheiten pro Woche auf dem Plan. Fast alle Übungen sind mit Ball und ausschließlich im Bienwaldstadion. Weißgerber meint: „Ich bin bisher zufrieden. Doch es fehlt noch viel, bis wir bei 100 Prozent angelangt sind und damit Verbandsliganiveau erreicht haben.“

Die beiden Torhüter Philipp Hetzler und Patrick Aust werden separat von Torwarttrainer Milan Hegler trainiert. Aust sagt: „Die Pause war sehr lang. Wir müssen uns erst wieder die Grundlagen erarbeiten. Dann folgen Sprungkraft und Flugakrobatik.“ Sportdirektor Michael Pahle beobachtet alles von der Tribüne.

Testspiel am 25. Juli

An diesem Wochenende war ein viertägiges Trainingslager in Schwabthal geplant, wegen der verschärften Corona-Bedingungen in Bayern wurde es abgesagt. Sieben bis acht Vorbereitungsspiele stehen auf dem Programm, am 25. Juli geht es gegen den Oberligisten FV Dudenhofen. Die Meisterschaft wird Kandel in einer Gruppe mit Jahn Zeiskam und SV Rülzheim beginnen. Neun Mannschaften spielen je zweimal gegeneinander, danach geht es mit einer Meisterrunde und einer Abstiegsrunde weiter.