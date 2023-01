Michael Sommer (54) bleibt auf der Kommandobrücke der Spielgemeinschaft TSV 08 Freckenfeld/Germania Winden. Der frühere Profi des 1. FC Kaiserslautern aus Kuhardt geht damit ebenso wie sein spielender Cotrainer Michael Meyer in sein zweites Jahr beim aktuellen Tabellenführer der B-Klasse Ost. Alle Spieler der ersten Mannschaft haben für die kommende Saison zugesagt. Nicht mehr im Trainerteam ist dann André Hüner. Der 37-jährige Bellheimer bleibt als Spieler, will aber aus familiären Gründen kürzertreten. Im vergangenen Jahr kam Tochter Matilda zur Welt. Der Mittelfeldregisseur und Standardspezialist hat im vergangenen Sommer die zweite Mannschaft zur Meisterschaft in der D-Klasse Ost und dem Aufstieg in die C-Klasse Ost geführt. Hüner, seit 2010 in Freckenfeld, erzielte im bisherigen Saisonverlauf sieben Treffer. Sportvorstand Marco Bauer will die Nachfolge bald regeln.