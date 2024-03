Der Vorplatz des Friedhofs zur Kapelle wird samt seinen Wegen und Grünflächen umgestaltet. Um die Kosten zu decken, war ursprünglich von einer Spende die Rede. Allerdings steht die Schenkung nun nicht mehr zur Verfügung.

Der Weg zur Kapelle und die gepflasterte Fläche vor der Kapelle bleiben weitgehend erhalten, der Plattenbelag wird jedoch durch einen Pflasterbelag ersetzt, wie in der vergangenen Ratssitzung deutlich wurde. Die beiden direkt hinter dem Tor abzweigenden gepflasterten Wege werden zurückgebaut und als Rasenfläche gestaltet.

Wege mit Split-Belag

Vom Zuweg zur Kapelle wird nach links ein neuer Weg angelegt, der mit Splittbelag und Natursteineinfassung ausgeführt wird. Ebenfalls mit einem Splittbelag versehen wird der Weg, der vor der Kapelle in Ost-West-Richtung verläuft. Lediglich am Grabfeld rechts des Eingangs wird der Plattenbelag beibehalten. Verlegt wird außerdem ein Weg entlang des neuen Urnengrabfeldes am westlichen Rand des Vorplatzes. Die Arbeiten werden im Zuge der Umgestaltung des Friedhofs selbst erfolgen und können deshalb weitgehend kostenneutral realisiert werden.