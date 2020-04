Mit einem gemeinsamen Bürgerfonds wollen Deutschland und Frankreich den zivilgesellschaftlichen Austausch zwischen beiden Ländern fördern und den europäischen Zusammenhalt vertiefen. Nach Auskunft der Landtagsabgeordneten Katrin Rehak-Nitsche (SPD), verfügt der neu aufgelegte Deutsch-Französische Bürgerfonds über ein Gesamtbudget von 2,4 Millionen Euro. Gefördert werden Projekte, die deutsch-französische Begegnungen und Austausch ermöglichen.

Wörth. „Deutsche und Franzosen sind auf vielen gesellschaftlichen Ebenen miteinander verbunden, zwischen dem Kreis Germersheim, der direkt an Frankreich grenzt, und der Region Grand Est bestehen enge grenzüberschreitende Netzwerke“, so die Abgeordnete. Dass die deutsch-französischen Begegnungen durch die Corona-Pandemie zum Erliegen gekommen seien schmerze sehr. Auch das grenzüberschreitende Brückenfest in Scheibenhard(t) finde wegen der Coronakrise erstmals seit 25 Jahren nicht statt. Fest stehe aber bereits der Termin für 2021 im Juni.

Der deutsch-französische Bürgerfonds könne dazu beitragen, dass die Menschen wieder näher zusammenrücken“, sagte Rehak-Nitsche. Finanzielle Unterstützung erhalten Projekte, die Deutsche und Franzosen zusammenbringen. Deutschland und Frankreich beteiligen sich zu gleichen Teilen an der Finanzierung des Bürgerfonds.

Info

https://www.buergerfonds.eu/ oder bei Dr. Katrin Rehak-Nitsche, Telefon 07271 – 4 98 28 77 oder eine E-Mail: buero@rehak-nitsche.de.