1250 Jahre Lustadt wird seit Jahresbeginn groß gefeiert. Jetzt steht das Festwochenende mit Festumzug an. Doch damit endet das Feiern noch lange nicht.

Ob es eine große Kaffeetafel oder der Besuch von Freunden aus der französischen Partnergemeinde war – alle Veranstaltungen in Lustadt haben irgendwie mit der Feier zu 1250 Jahre Lustadt zu tun. Und nun gibt es das große Festwochenende in der Ortsmitte am Samstag, 24. Juni, und Sonntag, 25. Juni, in der Schulstraße. Hierfür „wird die Schulstraße gesperrt“, kündigt Ortsbürgermeister Volker Hardardt an. Natürlich können die Schülerinnen und Schüler zur Schule gehen, nur Autos „können halt nicht hinfahren“. Denn an der Schule werden am Wochenende auf der Bühne Musikgruppen die Lustadter und ihre Gäste unterhalten. Die Gemeinde rechnet mit 1500 bis 2000 Besuchern. Versorgt werden alle durch Profi-Caterer. „Wir wollen, dass die Lustadter selbst feiern können“, begründet Hardardt diese Art der Festversorgung. Denn die Vereine werden während des Jahres alle eigene Programmpunkte beisteuern und letztlich seien es immer „die gleichen fünf oder sieben Helfer“, die gefordert sind. Um alle Programmpunkte des Festjahres habe sich ein Festkomitee gekümmert.

Livemusik und Umzug

Los geht es am Festsamstag um 14 Uhr mit dem Jubiläumsfest. Die offizielle Eröffnungsfeier folgt um 16 Uhr mit Fassanstich und musikalischer Begleitung durch den Musikverein Ottersheim. Ab 18 Uhr gibt es Livemusik von den Bands „Monosonic“ und „FineRIP“. Festbeginn ist am Folgetag um 10 Uhr. 10.30 Uhr gibt es einen ökumenischen Gottesdienst, musikalisch gestaltet durch den Posaunenchor. Um 14 Uhr startet der große Festumzug. 40 Zugnummern nehmen an dem Umzug teil, der durch die Waldstraße - Obere und Untere Hauptstraße - Lohngasse - Am Sträßel und Mühlweg führt. An der Ehrentribüne bei der Sparkasse werden die teilnehmende Gruppen vorgestellt. Ab 17 Uhr gibt es wieder Livemusik von „The Vineyard“ und der „Pierre Lenhard Band“. Kinder kommen mit einem Kettenkarussell und Kinderschminken sowie ein Ballonkünstler (samstags ab 16 Uhr und sonntags ab 15 Uhr) auf ihre Kosten.

Wenn das große Festwochenende vorüber ist, geht es im Ober- und Unterdorf mit dem Feiern dennoch weiter. Schon am 9. Juli veranstaltet der KV Lustavia ein närrisches Bobbycar-Rennen. Hardardt zufolge können Bobbycars auch ausgeliehen werden. Weitere Infos dazu gibt es bei Markus Sinn unter der E-Mail-Adresse Markus.Sinn73@gmail.com oder unter der Mobilnummer 0172-6268614. Danach folgen die beiden Kerwe im Unter- und Oberdorf (11. bis 14. August sowie 1. bis 4. September). Im Oberdorf wird es zudem eine Fotoausstellung historischer Bilder und bekannter „Loschter Persönlichkeiten geben“, wie der Ortsbürgermeister sagt. Mit viel Engagement seien die Vereine und Akteure am Werk.

Theater und Jubiläumsball

Ein weiterer Höhepunkt wird Hardardt zufolge sicherlich ein Stationentheater im September sein. Am 9. und 10. September wird es Vorstellungen geben – „wobei zwei Drittel der Karten schon verkauft sind“, sagt Hardardt, der selbst als Erzengel Michael mitspielt. Gespielt werde an drei Stationen: dem Friedhof im Oberdorf, dem Platz vor der Kirche und in der Kirche selbst. Dann gibt es am 28. Oktober noch einen Jubiläumsball, „den der MGV Liederkranz ausrichtet“, sagt der Ortsbürgermeister. Mit dem großen Zapfenstreich am 9. Dezember werde das Jubiläumsjahr offiziell beendet.