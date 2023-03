Ein 39-jähriger Mann war am Montag gegen 23 Uhr laut Polizei mit überhöhter Geschwindigkeit in Bretten unterwegs. Eine Polizeistreife sah und kontrollierte ihn. Plötzlich beschleunigte der Mann sein Auto und flüchtete über die Pforzheimer Straße. Die Streife nahm die Verfolgung auf und fand das Fahrzeug kurze Zeit später verlassen am Straßenrand. Die Beamten beobachteten noch wie der Fahrer in ein Wohnanwesen rannte und konnten ihn festnehmen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,68 Promille. Bei einer Durchsuchung des Autos konnten zudem zwei Einmachgläser mit Betäubungsmitteln festgestellt werden. Die Ordnungshüter brachten den Beschuldigten zur Dienststelle, wo er eine Blutprobe abgeben musste. Zu einer Gefährdung andere Verkehrsteilnehmer kam es offenbar nicht. Dem Beschuldigten drohen nun mehrere Strafanzeigen wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennen, Fahren unter Alkoholeinfluss, sowie Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.