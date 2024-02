Am Donnerstagnachmittag gegen 13.30 Uhr war ein 39-Jähriger auf der A65 von Karlsruhe kommend in Richtung Landau unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Kandel-Nord und Rohrbach verlor ein vorausfahrendes Fahrzeug den Unterbodenschutz, der auf das Fahrzeug des Mannes flog. Den Schaden an seinem Wagen konnte die Polizei am Freitag noch nicht beziffern. Der vorausfahrende schwarze SUV (vermutlich der Marke Jeep) mit Rastatter Kennzeichen sei weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Laut dem 39-Jährigen war das Fahrzeug mit zwei weiblichen Personen besetzt. Hinweise an die Polizei in Wörth, Telefon 07271 92210.