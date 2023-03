Das Wandermagazin, eine Fachzeitschrift für Outdoorbegeisterte, kürt jedes Jahr die schönsten Wanderwege Deutschlands. Der Premiumwanderweg „Treidlerweg“ in den Hördter Rheinauen hat es in die Nominierungsliste geschafft. Insgesamt haben sich mehr als 100 Wege für die Teilnahme an der Wahl „Deutschlands Schönste Wanderwege 2023“ beworben. In der Kategorie Tagestouren steht der Treidlerweg bis 30. Juni zur Publikumswahl. Wanderbegeisterte können online Ihre Stimme abgeben unter www.wandermagazin.de/wahlstudio oder www.suedpfalztourismus-ruelzheim.de. Wahlkarten zum Ausfüllen sind im Einzelhandel in der Verbandsgemeinde Rülzheim und im Rathaus erhältlich sowie in den Tourismusbüros in Germersheim, Kandel und der Verbandsgemeinde Jockgrim. Alle Teilnehmer an der Wahl können dem Tourismusbüro in Rülzheim zufolge Outdoor-Sachpreise gewinnen.