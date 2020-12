Das Land stellt in diesem Jahr wieder mehr als 60 Millionen Euro für Baumaßnahmen an Schulen zur Verfügung. „Mit dem Landesschulbauprogramm unterstützen wir die Schulträger ganz wesentlich bei der baulichen Weiterentwicklung unserer Schulen“, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) in Mainz. Fördermittel fließen beispielsweise in Neubaumaßnahmen, Umbauten, Erweiterungen oder werden für den Brandschutz oder den Ausbau der Barrierefreiheit genutzt.

Insgesamt nimmt das Bildungsministerium in diesem Jahr 60 neue Projekte in das Landesschulbauprogramm auf. Damit werden derzeit landesweit 460 Bauvorhaben gefördert.

Germersheim: Geschwister-Scholl-Grundschule, Umbau der Sporthalle, 50.000 Euro. Eduard-Orth-Grundschule, Erweiterung Mensa, 90.000 Euro. Goethe Gymnasium, Gebäudesanierung, 200.000 Euro. Realschule plus Geschwister-Scholl-Schule, Erneuerung, 620.000 Euro.

Hagenbach: Grundschule Hagenbach, Umbau Sporthalle, 80.000 Euro.

Kandel: IGS Kandel, Ersatzneubau, 625.000 Euro.

Ottersheim: Grundschule Ottersheim, Umbau Gebäude/Sporthalle, 50.000 Euro.

Rheinzabern: IGS Rheinzabern, Erweiterung und Umbau, 350.000 Euro, Umbau Sporthalle, 50.000 Euro.

Rülzheim: Grundschule Rülzheim, Umbau, 50.000 Euro. IGS Rülzheim, Erweiterung, 430.000 Euro.

Schwegenheim: Grundschule Schwegenheim, Umbau, 50.000 Euro.

Wörth: Grundschule Maximiliansau, Neubau/Erweiterung Mensa 110.000 Euro. Europa Gymnasium, Umbau, 120.000 Euro, Brandschutz 200.000 Euro. IGS Wörth, Umbau 90.000 Euro, Erweiterung 860.000 Euro.

Weitere Informationen zum Schulbauprogramm gibt es online unter: https://schulbau.bildung-rp.de/.