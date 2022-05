[Aktualisierung 17:55 Uhr] Eine Entenfamilie hielt am Montagnachmittag den Verkehr auf der B9 auf. Die Vögel watschelten zwischen Germersheim-Süd und Germersheim-Mitte in Fahrtrichtung Ludwigshafen, ausgerechnet in der Baustelle. Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten sich deshalb bei der Polizei.

Beamte der Polizei Germersheim waren dann zwar vor Ort, konnten die Vögel aber nicht einfangen, teilte eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage mit. Die Enten seien immer wieder ins Gebüsch entkommen. Am frühen Abend wurden deshalb die Experten der Tierauffangstation Lustadt Terra Mater dazu geholt. Bis Redaktionsschluss war noch nicht klar, ob die Entenfamilie eingefangen werden konnte.