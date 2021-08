Frank Leibeck ist verzweifelt: Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Lingenfeld setzt sich seit Jahren für Tempo 30 auf allen Straßen innerhalb der Ortsgemeinden ein. In Lingenfeld bekommt er Unterstützung von einer Bürgerinitiative. Der Handlungsspielraum der Verbandsgemeinde und der Bürger ist jedoch begrenzt. Leibeck und seine Mitstreiter fordern ein Umdenken auf höheren Ebenen.

In allen sechs Ortsgemeinden habe die Verbandsgemeindeverwaltung als Untere Straßenverkehrsbehörde „aus tiefster Überzeugung“ Tempo 30 auf Gemeindestraßen angeordnet, sagt Bürgermeister Frank Leibeck (SPD) als Chef der Verwaltung. Dafür war keine Zustimmung der Kreisverwaltung und des Landesbetriebs Mobilität (LBM) notwendig, weil für die Gemeindestraßen nun mal die Gemeinde zuständig ist. Anders sieht es bei den Hauptstraßen aus, die als klassifizierte Straße (K31) durch den Ort führt und für die der Kreis und das Land verantwortlich sind. In Lingenfeld sind das die Schwegenheimer, Haupt- und Germersheimer Straße, die von 11.000 Fahrzeugen täglich genutzt werden.

Leibeck sowie Steffen Deubig und Bertram Steinbacher von der Bürgerinitiative (BI) „Lebenswertes Lingenfeld“ betonen, dass es ihnen hauptsächlich um den Durchgangsverkehr geht – also die Menschen, die weder in Lingenfeld wohnen noch die örtlichen Geschäfte aufsuchen. Sie fordern deshalb ein Lkw-Durchfahrtsverbot, von dem Anlieger ausgenommen wären, sowie Tempo 30 auch auf den Hauptstraßen, damit diese sicherer und für Durchfahrer, die Lingenfeld als Abkürzung nutzten, unattraktiv werden. Denn mit der B9 und der B272 haben Lingenfeld und die anderen Ortsgemeinden in der Verbandsgemeinde bereits eine Umgehung, argumentieren die BI-Vertreter.

Bisher immer gescheitert

Die Forderungen sind nicht neu, allerdings sind der Bürgermeister und die BI bislang immer an den übergeordneten Behörden und deren rechtlichen Vorgaben in der Straßenverkehrsordnung (StVO) gescheitert. Denn Tempo 30 darf innerorts auf Bundes-, Landes- oder Kreisstraßen, die dem überörtlichen Verkehr dienen, laut der StVO nur aus Verkehrssicherheitsgründen – etwa vor Schulen und Seniorenheimen – oder bei der Überschreitung von Lärmgrenzwerten angeordnet werden. Unter der letztgenannten Prämisse durfte diese Geschwindigkeitsbegrenzung auf der kurzen Hauptstraße in der Ortsmitte eingeführt werden. Tempo 30 gilt dort jedoch nur nachts, weil in diesem Zeitraum die vorgegebenen strengeren Lärmgrenzwerte überschritten worden seien.

Das ist der BI und Frank Leibeck zu wenig: Die Orientierung an Grenzwerten und der Verweis der übergeordneten Behörden auf die Rechtslage sind ihrer Meinung nach nicht der richtige Weg. Sie fordern deshalb, dass die Verbandsgemeindeverwaltung als Untere Straßenverkehrsbehörde durch eine Änderung der Straßenverkehrsordnung mehr Befugnisse bekommt, um in eigener Verantwortung auch auf innerörtlichen Landes- und Kreisstraßen Tempo 30 einführen zu dürfen. „Ich kann die Situation vor Ort doch viel besser einschätzen“, argumentiert der Bürgermeister. Leibeck verweist auch darauf, dass nur noch vier Schilder für jeden Ortseingang und kein „unübersichtlichen Schilderwald“ in den Straßen gebraucht werde, wenn im ganzen Ort Tempo 30 gelte. Dadurch könnten mehrere Hundert Euro für Schilder eingespart werden, führt er an.

Auch Gegner der Anliegen

Die BI-Vertreter haben über fünf Monate in der rund 6000-Einwohner-Gemeinde Lingenfeld 299 Unterschriften für Tempo 30 und 367 Unterschriften für das Lkw-Durchfahrtsverbot gesammelt. Sie und der Bürgermeister sind sich bewusst, dass es auch Gegner gibt, die ihre Anliegen nicht unterstützen. Der Zeitverlust, wenn Tempo 30 auf allen Hauptstraßen gelten würde, sei jedoch marginal, sagen sie und verweisen darauf, dass dort aufgrund der Kurven teilweise sowieso nicht mit 50 Kilometern pro Stunde gefahren werden könne. Sie wissen auch, dass Geschwindigkeitsbegrenzungen für eine bessere Wirksamkeit regelmäßig per Blitzer überwacht werden müssten und dafür der zuständigen Polizei Personal fehle.

Wie oft die Polizei blitzt, hängt nach Angaben von Dennis Dobberstein von der Inspektion in Germersheim davon ab, wie viele Unfälle und Bürgerbeschwerden es in einer Gemeinde gibt. Zuletzt standen die Beamten Mitte Dezember nachts für rund eineinhalb Stunden aufgrund einer Bürgerbeschwerde in der Germersheimer Straße in Lingenfeld. „Bei 21 gemessenen Fahrzeugen waren insgesamt sechs zu schnell“, sagt Dobberstein.

Ihm zufolge gibt es aktuell in Lingenfeld nach Rücksprache mit dem LBM keinen Unfallschwerpunkt. In den vergangenen drei Jahren gab es in der Schwegenheimer Straße laut dem Polizeisprecher zehn Unfälle – einer mit einem Leichtverletzten –, in der Hauptstraße waren es 19 Unfälle – vier mit Leichtverletzten – und in der Germersheimer Straße 63 Unfälle. Bei fünf Unfällen gab es Schwerverletzte, bei vier Unfällen Leichtverletzte, sagt Dobberstein, der gleichzeitig aber darauf aufmerksam macht, dass die Ursache für die Unfälle mit den Schwerverletzten nicht die Geschwindigkeit gewesen sei. „Im Vergleich zu dem hohen Verkehrsaufkommen auf den genannten Hauptverkehrswegen ist die Anzahl der Verkehrsunfälle durchaus als gering anzusehen“, sagt der Polizeisprecher.

Verweis auf Gesetze

Das Bundesverkehrsministerium und das rheinland-pfälzische Verkehrsministerium verweisen auf die Forderungen nach mehr Handlungsspielraum für Kommunen und schärferen Lärmgrenzwerten auf Anfrage lediglich auf die bekannten Ausnahmen in der Straßenverkehrsordnung. Sie machen mehrmals deutlich, dass die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerorts in der Straßenverkehrsordnung mit 50 Kilometer pro Stunde festgeschrieben ist. Eine Abweichung, vor allem auf Hauptstraßen beziehungsweise wichtigen Durchgangsstraßen, brauche immer eine gute Begründung, da die Beschränkung andernfalls bei Klagen vor Gericht nicht lange Bestand haben werde, heißt es.

Die Germersheimer Kreisverwaltung, die für die Anordnung eines Lkw-Durchfahrtsverbot zuständig ist, teilt mit, dass dieses nur eingeführt werden könne, wenn der Schwerlastanteil über dem für Straßen üblichen Maß liege. Das müsse mit Zahlenmaterial nachgewiesen werden. Leibeck zufolge läuft aktuell eine Messung in der Germersheimer Straße. Auch die Kreisverwaltung verweist mit Blick auf die Forderungen aus Lingenfeld nach überall Tempo 30 auf die rechtlichen Vorgaben, die aus ihrer Sicht ausreichend und zielführend seien.

Veränderungen geplant

Das Thema Verkehrsberuhigung wird aber bei der für 2022 geplanten Sanierung der Germersheimer Straße zwischen den Einmündungen Schillerstraße und Wörthweg eine Rolle spielen. Bei der Gestaltung des Straßenraums sollen die Wünsche und Vorstellungen der Ortsgemeinde berücksichtigt werden, teilt Kreissprecherin Astrid Seefeldt mit. Zum Projekt gab es bereits ein Gespräch mit der Orts- und Verbandsgemeinde sowie den Werken, der Kreisverwaltung und dem LBM, die das Projekt als Gemeinschaftsaufgabe ansehen. Dabei werden der Fuß- und Radfahrerverkehr, ein Parkkonzept sowie die Begrünung der Straße eine Rolle spielen. Letztlich werde der Ortsgemeinderat in Abstimmung mit dem LBM und der Kreisverwaltung eine Entscheidung bezüglich der künftigen Gestaltung treffen. Aus Sicht der Kreisverwaltung sollte ein erhöhtes Augenmerk auf den Radverkehr gelegt werden, um insbesondere bei der innerörtlichen Mobilität eine Reduzierung des motorisierten Verkehrs zu erzielen, sagt die Kreissprecherin.

Kommentar: Bessere Lösung

Die Forderung nach Tempo 30 auch auf innerörtlichen Kreis- und Landesstraßen gibt es in vielen Dörfern. Die Regeln in der Straßenverkehrsordnung, an die sich die Behörden halten müssen, sind jedoch eindeutig. Eine Änderung müsste auf Bundesebene politisch gewollt sein und da wird es schwierig, weil es auch Gegner dieser Forderung und bereits Möglichkeiten gibt, die Geschwindigkeitsbegrenzung auch auf Durchgangsstraßen anzuordnen. Der Ansatz, der bei der Sanierung der Germersheimer Straße in Lingenfeld verfolgt werden soll, ist die bessere Lösung. Die Straße so zu gestalten, dass sie für Fußgänger und Radfahrer attraktiver und für Autofahrer unattraktiver wird.