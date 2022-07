Anlässlich des Lingenfelder Straßenfests ergeben sich in der Zeit vom heutigen Montag bis voraussichtlich Mittwoch, 3. August, Einschränkungen im Busverkehr der Linie 590 (Landau-Dammheim-Hochstadt-Lustadt- Germersheim) und der Linie 599 (Freisbach-Weingarten- Schwegenheim-Lingenfeld- Germersheim), teilt der Verkehrsverbund Rhein-Neckar mit. Die Haltestellen Lingenfeld Kirche und Lingenfeld Rathaus können umleitungsbedingt nicht angefahren werden. Fahrgäste werden gebeten, in Fahrtrichtung Landau/Freisbach auf die Haltestelle Lingenfeld Bahnhof und in Fahrtrichtung Germersheim auf die Haltestelle Lingenfeld Denkmal mit jeweils unveränderten Abfahrtszeiten auszuweichen.

Das Lingenfelder Straßenfest wird am Freitag um 18.30 Uhr auf dem Rathausplatz eröffnet und dauert bis Sonntag.