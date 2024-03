In der Nacht von Freitag sind Unbekannte in das Vereinsheim des SV Minfeld in der Jahnstraße eingebrochen. Die Täter gelangten laut Polizei in das Gebäude, indem sie eine Tür aufhebelten. Gestohlen wurden rund 500 Euro. An der aufgehebelten Tür entstand erheblicher Sachschaden. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wörth unter Telefon 07271 92210 in Verbindung zu setzen.