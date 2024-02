Angeführt von den Crazy Gugge Hauenstein zog am Sonntag die „Grande Cavalcade“ durch das Zentrum von Lauterbourg. Beim traditionellen Faschingsumzug waren wieder zahlreiche Gruppen aus dem Elsass, der Pfalz und Baden am Start.

Die Zuschauer strömten trotz kaltem Wind an die Umzugsstrecke. Gemeinsam mit dem Spielmanns- und Fanfarenzug Rheinsheim sorgten die Pfälzer Guggeglucke Rülzheim für Live-Musik. Andere Gruppen – auch viele elsässische - setzten vor allem auf deutsche Ballermann-Hits.

Die Lauterbourger Karnevalisten vom ACL waren auch in diesem Jahr mit ihrer fahrenden Narrenkappe unterwegs. Auch am Start: die Seltzer Besebinder, bei denen bereits am Vorabend ein närrischer Lindwurm durch den Ort zog. Gewaltige Bauten wie ein Seeräuber-Schiff aus Scheibenhardt, zwei Wikinger-Schiffe (eines von der „Bercher Juchend“) und ein Spaceshuttle waren ebenso zu bestaunen, wie mehrere Geisterjäger (unter anderem von den Habacher Buwe), Disney- und Märchen-Wagen. Die Kfd Maximiliansau präsentierte sich als Fußgruppe der verrückten Hutmacher. Die Faschingsfreunde Südpfalz fuhren einen riesigen sich bewegenden Nager-Kopf an den staunenden Zuschauern vorbei: „Hier fliegen gleich die Mäuse aus dem Käse“, so das Motto. Aktuelle Politische Themen: wenn nur angedeutet. Doch: „Nur mit uns Bauern rollt der Zug“ war an einem der zahlreichen Traktoren zu lesen, die die aufwendig gestalteten Faschingswagen zogen.