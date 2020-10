Derzeit ist ein Fahrstreifen der B9 zwischen Germersheim Mitte und Germersheim Süd gesperrt. Grund ist ein Unfall. Nach Angaben der Polizei hatte ein Sprinter, der in Fahrtrichtung Wörth unterwegs war, eine Panne und wollte sein Auto auf dem Standstreifen abstellen. Doch ragte aufgrund des Defekts das Fahrzeug noch etwas auf die rechte Fahrspur. Als der Fahrer das Warndreieck aufstellen wollte übersah ein weiterer Sprinterfahrer das Hindernis und krachte auf den abgestellten Transporter. Verletzt wurde niemand, es entstand ein Sachschaden in Höhe von bis zu 20.000 Euro. Für die Bergung der Fahrzeuge und die Unfallaufnahme ist die rechte Spur in Richtung Süden gesperrt. Es ist mit Behinderungen zu rechnen.