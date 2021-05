Bellheims Ehrenbürger und langjähriger Bürgermeister Kurt Adam ist tot. Er starb am vergangenen Samstag im Alter von 92 Jahren. Das teilte am Montag die Verwaltung der Verbandsgemeinde mit.

Vor knapp dreieinhalb Jahren wurde Kurt Adam beim Neujahrsempfang der Gemeinde von Ortsbürgermeister Paul Gärtner die Ehrenbürgerwürde übertragen, um damit seine vielfältigen Verdienste zu würdigen. Schließlich habe Adam mit seinem Wirken den Ort wie kaum ein anderer geprägt.

Erste Aufbauarbeit leistete Adam bereits ab dem Jahr 1953 unter dem damaligen Bürgermeister Friedrich Schneider, der ebenfalls die Ehrenbürgerwürde erhielt. Bis 1963 war er geschäftsführender Gemeindebeamter und von 1964 bis 1993 Bürgermeister. So wurde Adam im Januar 1964 zu einem der jüngsten hauptamtlichen Bürgermeister von Rheinland-Pfalz vereidigt, mit gerade einmal 35 Jahren. Gleich mit der Gründung der Verbandsgemeinde Bellheim im Jahr 1972 stand er dieser als Bürgermeister vor. Ein langjähriger politischer Wegbegleiter attestierte Adam, dass er als Mann vom Fach stets mit großem Wissen beeindruckt hat. „Als Bürgermeister hat er die Geschicke der Gemeinde geleitet und mit seinen Initiativen und seinem unermüdlichen Einsatz mit Tatkraft und Weitblick den Weg für eine fortschrittliche Entwicklung der Gemeinde bereitet“, hieß es damals in der Begründung zur Verleihung der Ehrenbürgerwürde. Demzufolge ist der überwiegende Teil der Infrastruktur und öffentlichen Einrichtungen in seiner Amtszeit entstanden. Dass sich Bellheim heute noch „in einer verhältnismäßig günstigen Haushaltslage“ befinde, wird auch Adams sparsamen Wirtschaften zugeschrieben.

Jahrzehntelang im Ehrenamt

Darüber hinaus war er 40 Jahre lang ehrenamtlich als Schiedsmann tätig gewesen. Nach seiner Berufung zum Verbandsbürgermeister hatte Adam nach Angaben der Wählergruppe, der er seinen Namen gab, über 20 Jahre hinweg das Amt des Ortsbürgermeisters mitgeführt, ohne eine nennenswerte Vergütung zu erhalten. Auch das habe dem Ort viel Geld gespart, in dem eine Straße nach Adam benannt ist.

Nachfolger Kurt Adams im Amt und als Parteivorsitzender wurde sein Sohn Dieter, der heute noch Verbandsbürgermeister ist.

Kurt Adam hinterlässt seine Frau und zwei Söhne. Die Beerdigung auf dem Bellheimer Friedhof soll auf Wunsch der Familie im kleinen Kreis stattfinden. Auf die Angabe der Uhrzeit wird auf Wunsch der Familie verzichtet.