Die Ehrenamtsinitiative „Ich bin dabei“ ist nach wie vor aktiv. Nun wurden bei einem Treffen die durchgeführten Aktionen besprochen.

So berichtet die Projektgruppe „Saubere Stadt“ über ihre Anfang März durchgeführte Aktion: Die Gruppe ist mit ihren eigenen Westen und den gekennzeichneten Müllsäcken jederzeit erkennbar. Das leitende Ehepaar Annette und Manfred Kehry bekommt öfters Hinweise, wenn sich an verschiedenen Stellen wieder Müll angesammelt hat. Es ist dann auch erfreut, wenn dieser schon beseitigt ist, wenn sie an die genannten Stellen kommen. Verschiedene kleinere Gruppen haben auch schon Eigeninitiativen dazu ergriffen. Der Schwimmclub ist auch weiterhin um den Badepark herum aktiv. „Helfer sind gerne willkommen“, so Kehry.

Alle zwei Monate ist Literaturzirkel

In der Projektgruppe „Buch tut gut“ läuft der Literaturzirkel etwa alle zwei Monate abwechselnd in den vier Ortsbezirken. Hier tauschen sich die Teilnehmer über ihre Leseeindrücke vom jeweils ausgewählten Buch aus. „Es ist eine sehr lebendige Gruppe mit auch wechselnden Lesern. Erfreulich sei, dass auch Teilnehmer dazu stoßen, die die Ankündigung in der RHEINPFALZ gelesen haben“, wie der Leiter der Gruppe Roland Jost mitteilte. Der nächste Termin ist Donnerstag, 11. April in Büchelberg im Rathaus um 18 Uhr mit dem Roman „Homo faber“ von Max Frisch. Beim Teilprojekt „Älteren Menschen vorlesen“, das in der Bienwaldresidenz stattfand, soll erkundet werden, ob weiterhin Interesse besteht. Die Projektgruppe „Kreative Begegnung“ hat in der Corona-Pandemie und unter Wegzügen gelitten und ist klein geworden, wie Cornelia Greszer berichtete. Sie will in Richtung kreative Entwicklung bei Kindern im Bereich Lesen und Schreiben gehen und hat dazu Kontakte aufgenommen und sucht passende Räumlichkeiten.

Bücherschrank wird angenommen

Erfreut konnte Martin Neuhaus über die Installation des Bücherschrankes am Bayerischen Hof erzählen. Er bedankte sich vor allem beim städtischen Bauhof, der hier prima Arbeit geleistet habe und immer da sei, wenn er gebraucht werde. „Die Aufstellung dieser Telefonzelle als Bücherschrank ist bisher eine tolle Aktion, die bestens mit großer Nutzung läuft. Viele Büchertausche finden statt.“ Das stelle er bei seinen täglichen Besuchen und anregenden Gesprächen mit Bürgern fest. Aber er ärgert sich auch über das Ablagern von Abfall und weist auch noch darauf hin, dass keine defekten Bücher, CDs oder Spiele und ganze Kisten mit Büchern – wenn er schon voll ist - eingestellt werden sollten.

Thomas Kirschenmann leitet seit längerer Zeit in Kooperation mit der Gemeindeschwesterplus Angelika Drodofsky als Digitalbotschafter das Projekt „IT – vom Einsteiger bis zum Profi“. 15 bis 20 Senioren und Seniorinnen werden am ersten Dienstag im Monat im MGH mit unterschiedlichen Problemfeldern bei ihren Handys oder PCs versorgt. „Bei bestimmten Themen, wie zuletzt dem E-Rezept kommen auch 25 Teilnehmer“, sagt er.

Info

Kontakt zur Gruppe „Saubere Stadt“ unter: sauberes-woerth@email.de. Anmeldung für die Gruppe „Buch tut gut“ unter: BuchTutGut@gmx.de. Wer Fragen zum Projekt „IT – vom Einsteiger bis zum Profi“ hat oder sich anmelden möchte, kann sich an digibo@schaidt.info wenden.