Eigentlich wollte er nach seinem vorzeitigen Ausscheiden als Ortsvorsteher in Wörth zurück ins zweite oder dritte Glied. „Aber zuletzt überlegte ich es mir nach dem Rücktritt des bisherigen ersten Vorsitzenden des Ortsvereins der SPD. Ich will die SPD in Wörth wieder in ruhigere und aktivere Gewässer führen“, erklärte Roland Heilmann in der Jahreshauptversammlung und ließ sich fast einstimmig zum neuen Vorsitzenden wählen.

Er freue sich auf die Zusammenarbeit mit altbewährten und einigen neuen Vorstandsmitgliedern und mit seinem Nachfolger als Ortsvorsteher, sagt Heilmann. Als zweite Vorsitzende wurde mehrheitlich Raina Saalmann bestätigt. Nach einer vorher beschlossenen Satzungsänderung gibt es nicht mehr drei Beisitzer mit bestimmten Aufgaben, sondern mindestens drei. Deren Aufgabenverteilung erfolgt auf der konstituierenden Vorstandssitzung. Die Anzahl legt die Mitgliederversammlung fest. Das Interesse, als Beisitzer im Vorstand mitzuwirken, war in der gut besuchten Versammlung so groß, dass sich zehn Mitglieder zu diesem Amt meldeten und alle gewählt wurden: Günther Bähr, Jürgen Brehm, Sarah Herfurth, Thomas Kretzschmar, Stefan Pfirrmann, Peter Poreba, Miriam Puls, Katrin Rehak-Nitsche, Ulrike Werling und Helmut Wesper. Außerdem wurden Christiane Ell als Kassenwartin und Annette Heilmann als Schriftführerin bestätigt. Kassenrevisoren sind Günter Tröscher und Rolf Hammel

Zudem wurden langjährige Mitglieder geehrt: Klaus Butzinger 40 Jahre, Kurt Pfirrmann und Hannelore Sachs sowie Wolfgang Faust für 50 Jahre, Günter Tröscher für 60 Jahre und Lucie Abel für 65 Jahre. Peter Poreba, der mit zusammen mit Raina Saalmann die Versammlung leitete, wies daraufhin, dass dieses Jahr nach zweijähriger coronabedingter Pause das beliebte Ostereiersuchen im Bürgersaal wieder stattfinden wird.