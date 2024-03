Die Aktion „Saubere Landschaft“, bei der kreisweit Müll gesammelt wird, findet am Samstag, 6. April, statt. Zwei Kommunen der VG Lingenfeld laden aber früher zum Umwelttag ein. Wie im Vorjahr zieht Weingarten die Müllsammelaktion vor – und bittet Mitglieder von Vereinen, Gruppen und Organisationen sowie sonstige Bürger schon am Samstag, 9. März, um Hilfe. Treffpunkt ist um 9 Uhr auf dem Dorfplatz. „Ich bin davon überzeugt, dass es sinnvoller ist, den Dreck-weg-Tag früher zu machen. Ich will nicht warten, bis buchstäblich Gras über die Sache gewachsen ist“, hatte Ortsbürgermeister Stefan Becker (CDU) bereits vergangenes Jahr das Ausscheren im Gespräch mit der RHEINPFALZ begründet. Des Öfteren hatte die Gemeindeführung kritisiert, dass es immer noch Unverbesserliche gebe, die Unrat in der Natur hinterließen, anstatt die vielen Möglichkeiten zu nutzen, Abfall auf korrekte Art und noch kostenfrei zu entsorgen. Erst kürzlich hatten Schmutzfinken Einwegverpackungen in der Schulstraße entsorgt.

In Westheim findet der Dreck-weg-Tag am Samstag, 16. März, statt. Helfer treffen sich um 9.30 Uhr am Bürgerhaus. Müllsäcke werden ausgegeben – bei Bedarf auch Handschuhe. Wer an diesem Tag zeitlich verhindert ist, aber dennoch Müll zu anderer Zeit sammeln will, soll sich bis Montag, 11. März, beim Beigeordneten Gerhard Weiss (0174 3246780) melden. Müllsäcke werden dann zugestellt.