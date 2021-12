ERLENBACH. Der 34-jährige Offensivspieler Dominik Jäger wird in der kommenden Saison neuer Spielertrainer beim SV Erlenbach, dem aktuellen Tabellenführer der A-Klasse Ost. Jäger kommt vom SV Büchelberg, für den Tabellenführer der Landesliga Ost Gruppe Süd gelangen ihm im bisherigen Saisonverlauf vier Treffer. Zuvor war Jäger vier Jahre Spielertrainer beim FVP Maximiliansau, den er von der C-Klasse in die A-Klasse führte. Jäger tritt die Nachfolge von Daniel Fischer an, der dann drei Jahre im Sportpark an der A65 tätig war. In Fischers erstem Trainerjahr, damals gemeinsam mit Patrick Pfaff, stiegen die Schwarz-Gelben erstmals in ihrer Vereinsgeschichte in die A-Klasse auf. kebe