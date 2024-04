Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es ist „nicht schön, wenn der Partner an Demenz erkrankt ist, es tut schon sehr weh“, meint Manuela Metzger, deren Mann Peter (beide Namen geändert) seit 2015 an Alzheimer leidet. Am Rande einer Vortragsreihe der Sozialstation Rülzheim-Bellheim-Jockgrim zum Thema „Leben mit Demenz“ gab sie Einblick in ihr tägliches Leben.

Peter Metzger wird in diesem Sommer 80 Jahre. Mit seiner Frau ist er seit 57 Jahren verheiratet, die beiden haben Kinder und Enkelkinder. Sie leben in einem Dorf im nördlichen