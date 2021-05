Bereits am Freitag gegen 16.40 Uhr lieferten sich ein weißer 7er-BMW sowie einen silbernen Opel Vectra auf der B35 von Bretten kommend in Richtung Bruchsal ein illegales Autorennen. Ein Zeuge hatte dies schon auf der B293 Höhe Bretten-Dürrenbüchig bemerkt und verständigte die Polizei. Beide Fahrzeuge fuhren laut dem Zeugen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit nebeneinander her und überholten sich mehrfach gegenseitig. Im Rahmen der Fahndung konnten der 23-jährige Fahrer des BMW und der 31-jährige Fahrer des Opel gegen 17 Uhr kurz vor Forst gestellt und kontrolliert werden. Beide Fahrzeugführer werden sich nun wegen des Verdachts eines illegalen Kraftfahrzeugrennens vor Gericht verantworten müssen. Die Polizei Bruchsal sucht nun weitere Zeugen oder auch Geschädigte. Diese können sich unter Telefon 07251 726-0 melden.