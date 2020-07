Einen Sachschaden von geschätzten 80.000 Euro sowie zwei leicht Verletzte sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, den ein 58 Jahre alter Lkw-Fahrer mit über 2,3 Promille am Donnerstagabend angerichtet hat.

Laut Mitteilung der Polizei kam der Lkw-Fahrer kurz nach 19.30 Uhr an der Auffahrt der B 3 auf die L 605, vermutlich wegen seines Alkoholpegels und nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge überfuhr er die abgesenkte Leitplanke und eine Grünfläche. Anschließend überfuhr er im rechten Winkel den rechten Fahrstreifen der L 605 bis er letztlich auf dem linken Fahrstreifen mit einem Wohnmobil seitlich kollidierte. Durch den Zusammenstoß wurde das Wohnmobil in die linke Schutzplanke gedrückt. Trotz eines erheblichen Sachschadens setzte der betrunkene Fahrer seine Fahrt auf der Autobahn A 5 Richtung Frankfurt fort, wo er durch einen Zeugen zirka einen Kilometer später gestoppt werden konnte. Bei der anschließenden Unfallaufnahme schlug den Beamten starker Alkoholgeruch entgegen, weshalb der 58-Jährige erst einmal eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben musste. Die 24- und 25-jährigen Wohnmobilinsassen wurden bei der Kollision leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn auf einer Länge von zirka einem Kilometer mehrere Stunden lang gereinigt werden.