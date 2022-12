An Heilig Abend fuhr ein betrunkener Fahrer eines Opel gegen 20 Uhr im Bereich der Salinenstraße in Karlsdorf-Neuthard gegen eine Straßenlaterne. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der 54-Jährige weiter. Ein Zeuge des Vorfalls nahm unterdessen mit seinem Auto die Verfolgung bis nach Bruchsal-Büchenau auf und verständigte die Polizei. Die Beamten trafen den Mann auf einem Parkplatz an. Er war am Steuer seines Wagens eingeschlafen. Ein Alkoholtest bei dem Verkehrssünder ergab sodann einen Wert von knapp 2 Promille. Neben einer Blutprobe musste der Fahrer auch seinen Führerschein abgeben. Er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.