Durch einen Biss in den Oberschenkel wurde eine Polizeibeamtin am Dienstagabend in Eggenstein-Leopoldshafen verletzt. Eine aggressive und alkoholisierte 42-jährige Frau leistete bei einer Kontrolle heftigen Widerstand, nachdem sie zuvor Passanten angegriffen hatte, teilt die Polizei mit. Eine 19-jährige Frau befuhr mit ihrem Auto gegen 20 Uhr die Bahnhofstraße in Eggenstein-Leopoldshafen. Ihr fiel die 42-Jährige wohl auf, da sie auf der Fahrbahn herumlief. Die 19-Jährige sprach die Frau offenbar an und wollte ihr helfen. Sie wurde mit Fäusten traktiert, ein ihr zu Hilfe eilender Mann wurde ebenfalls angegriffen. Beide wurden leicht verletzt. Nachdem die verständigten Polizeibeamten eintrafen, konnte die alkoholisierte Frau angehalten und kontrolliert werden. Dabei griff sie auch die Polizisten an und biss eine Beamtin ins Bein. Sie widersetzte sich derart, dass sie nur mit Mühe zu Boden gebracht und gefesselt werden konnte. Man musste die Frau in Gewahrsam nehmen. Sie hatte wohl eine Atemalkoholkonzentration von über ein Promille. Sie wird angezeigt.