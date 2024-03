Eine Spur der Verwüstung hinterließ ein Autofahrer am frühen Sonntagmorgen.

Ein alkoholisierter Autofahrer kam am frühen Sonntagmorgen von der Fahrbahn der L539 von Bellheim kommend in Fahrtrichtung B9 ab, so dass mehrere Leitpfosten beschädigt wurden. Zudem fuhr er kurze Zeit später eine Straßenlaterne an einer Tankstelle in Rülzheim um und beschädigte ebenfalls in Rülzheim ein Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel.

Die demolierte Verkehrsinsel. Foto: Polizei Germersheim

Der zunächst unbekannte Verursacher der Schäden konnte im Zuge von Fahndungsmaßnahmen weiterhin fahrend festgestellt werden. Die Polizeibeamten unterzogen den Fahrer einer Verkehrskontrolle. Hierbei stellte sich heraus, dass der 46-jährige Rülzheimer 2,03 Promille intus hatte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Den Fahrer erwartet eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.