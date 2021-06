Gerade an Steigungen freuen sich viele Pedelec- Fahrer über die Unterstützung ihres „motorisierten Fahrrads“. Am Mittwoch ging dem Akku einer 54-jährigen Elektro- Fahrradfahrerin ausgerechnet an einer Steigung auf einem Radweg zwischen Weingarten und Freisbach die Puste aus. Ihr 66-jähriger Begleiter, der laut Polizeibericht ebenfalls auf einem Pedelec unterwegs war, versuchte sie auf der Kuppe anzuschieben. Dabei verhakte sich der Lenker seines Fahrrads an ihrer Kleidung und er kam zu Fall und verletzte sich leicht. „Derartige Aktionen sind sehr gefährlich, und die nett gemeinte Hilfe kann ernsthafte Folgen und Verletzungen für beide Radfahrer nach sich ziehen“, mahnt die Polizei zur Vorsicht.