Am 16. März findet die 24. Wörther Rock-Classic & Oldie-Night statt. Bald beginnt der Vorverkauf. Bereits am Sonntag, 21. Januar gibt es für die Mitglieder des TV Wörth die Möglichkeit bei den Handballspielen am Nachmittag Karten zu erwerben.

Der öffentliche Vorverkauf startet am Samstag, 3. Februar, bei Lotto Adam in der Ottstraße, beim Buchlädel im Maximilianscenter und in Kandel, bei 4 You Post Lotto Maximiliansau und Musikhaus Schlaile in Karlsruhe. Im Vorverkauf kosten die Karten 21 Euro, an der Abendkasse 24 Euro.

Wieder dabei ist die Band „Delta Rock“, die schon vergangenes Jahr dabei war Sie steht für handgemachte Rockmusik aus dem Rhein-Neckar-Delta. Im Gepäck haben die acht Profimusiker Rockklassiker der 190er, 1980er und 1990er Jahre. Das Programm reicht von AC/DC über Fleetwood Mac und Journey bis zu Guns N´Roses und Van Halen.

Bei „Rock am Altwasser“ begeisterte die Band „Blackbyrds“ zum ersten Mal in Wörth. Jetzt wurde sie auch für die Oldie-Night verpflichtet. Die Band hat in ihrem Repertoire eigentlich alles, was man sich von den Rolling Stones und den Beatles wünschen kann. Dazu kommen Hits von The Who, CCR, Deep Purple und vielen weiteren Legenden.

Komplettiert wird der Abend zum ersten Mal durch „RockXn“. Die Band aus Hauenstein ist eine Soul-Rock-Pop Unplugged-Formation im Südwesten. Es gibt Songs von „Sting and The Police“, wilden Sixties-Rock von den Beatles und Elvis Preley, Rock-Klassiker wie Kayleigh von Marillion, Stairway to Heaven von Led Zeppelin, Sound of Silence von Simon&Garfunkel und Eric Clapton, Pink Floyd und Neil Young sowie auch aktuelle Nummern aus den Charts von Mumford and Sons und James Blunt.