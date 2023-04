Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Großaufgebot an Bundes-, Landes-, Kreis- und Kommunalprominenz gab sich vor 50 Jahren auf der Rheinbrücke der Bundesstraße 35 bei Germersheim ein Stelldichein: Der an diesem Tag „ranghöchste“ Politiker, Bundesverkehrsminister Georg Leber, schwebte sogar in einem Hubschrauber des Bundesgrenzschutzes ein und gab das Brückenbauwerk nach einer Punktlandung auf der Trasse der B 35 für den Verkehr frei.

Nicht nur für die Lokalpolitiker aus Kreis und Region markierte der 21. Dezember des Jahres 1971 ein ganz besonderes Datum im Kalender: Für die Stadt Germersheim ging drei