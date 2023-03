Bei einem schweren Verkehrsunfall am Montagmittag auf der Bundesstraße 3 zwischen Ettlingen und Karlsruhe wurden zwei Verkehrsteilnehmer verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein 84-jähriger Mercedes-Fahrer gegen 13.45 Uhr auf der Bulacher Straße. Als er an der Einmündung zur B3 nach rechts auf diese abbog, missachtete er offenbar die Vorfahrt eines bereits auf der Bundesstraße fahrenden Audi, heißt es im Polizeibericht. Wohl um eine Kollision zu verhindern, wich der Audi auf die Linksabbiegespur der Gegenfahrbahn aus. Dort stieß er mit einem VW zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Audi und kam auf dem Dach zum Liegen. Die 28-jährige Fahrerin des VW zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 32-jährige Fahrer des Audi erlitt leichte Verletzungen. Beide Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 40.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie Bergung der beteiligten Pkw war die Bundesstraße 3 zeitweise in beiden Richtungen gesperrt und der Verkehr wurde umgeleitet.