Nach zehn Jahren schließt die elsässische Bäckerei La Minzbrueck Ende September ihre Filiale in der Kandeler Hauptstraße 73. Französische Backwaren wird es danach regelmäßig auf dem Wochenmarkt, mittwochs, in der Bärenhofpassage, von 8 bis 13 Uhr geben, kündigte die Bäckerei an.

Die Bäckerei La Minzbrueck hat ihren Sitz im elsässischen Trimbach und unterhält unter anderem Filialen in Scheibenhardt und Hagenbach.