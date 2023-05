Zwei verletzte Kinder und 30.000 Euro Sachschaden waren die Folgen eines Unfalls am Freitag in Hagenbach: Gegen 16.30 Uhr fuhr laut Polizei ein 44-Jähriger mit seinem Auto auf einen ordnungsgemäß geparkten Pkw auf. Das geparkte Auto wurde durch die Wucht des Aufpralles gegen ein Betonelement geschleudert. Die beiden Kinder, de im Fahrzeug des Unfallverursachers saßen, wurden durch den Aufprall ebenfalls verletzt. Bei der Unfallaufnahme vor Ort ergaben sich Verdachtsmomente, dass der Fahrer womöglich unter Drogeneinfluss gestanden habe. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde eine Blutentnahme angeordnet. Die Ermittlungen dauern an.