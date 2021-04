Es gibt zahlreiche potenzielle Bewerber, die den neuen Kiosk am Germersheimer Rheinufer gerne pachten und betreiben würden. Auf den Bericht über den Beginn der Bauarbeiten am Mittwoch meldeten sich bei der Stadtverwaltung mehrere Interessierte, teilte diese mit. Für eine Bewerbung sei es jedoch noch zu früh, da erst noch die Ausschreibungsunterlagen erstellt werden müssten, was in einigen Wochen geschehen sein soll. Der Kiosk wird nach Auskunft der Stadt im Laufe des Jahres fertig.