Die Attac-Gruppe Kandel-Südpfalz veranstaltet am Donnerstag, 28. Januar, von 20 bis 21.30 Uhr, eine öffentliche Videokonferenz zum Thema „Mobilität für alle in der Südpfalz“. Neben Bürgern, Vertretern aus Politik und dem Fahrgastverband Pro Bahn aus Mainz und dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad Club (ADFC), hat als Referent Bauingenieur Carl Waßmuth aus Berlin zum Thema „Mobilität auf dem Lande – Anforderungen aus Sicht der Verkehrswende“ zugesagt. Celina Hellmann und Miriam Grimm vom Chawwerusch-Theater in Herxheim stellen ihr Theater-Projekt „Tour for Future“ vor. Zudem soll eine gemeinsame Erklärung auf dieser Videokonferenz beschlossen werden. Geplant ist ein Leitfaden, wie die Mobilitäts- und Verkehrswende in der Südpfalz umgesetzt werden kann.

Info

Für die Anmeldung eine E-Mail bis Sonntag, 27. Januar senden an: kandel@attac.de. Weitere Informationen: www.attac-netzwerk.de/kandel.