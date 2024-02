32 Kandidatinnen und Kandidaten umfasst die Liste der Aktiven Bürger für die Verbandsgemeinderatswahl am 9. Juni. Spitzenkandidat ist Michael Braun, Erster Beigeordneter der Ortsgemeinde Rülzheim in der laufenden Legislaturperiode und Ortsbürgermeisterkandidat für Rülzheim. Die Liste: Michael Braun (Rülzheim); Nadine Weber, Ortsbeigeordnete in Kuhardt; Carlos Serrano del Rio (Hördt); Regina Seither (Leimersheim); Günter Dreyer (Rülzheim), Christian Wolf (Kuhardt); Tobias Dollt (Hördt); Ingrid Mendel (Rülzheim); Markus Rieß (Kuhardt); Walfried Heid (Hördt); Vera Seelinger, Theo Dreyer (beide Rülzheim); Bruno Bohlender (Hördt); Martin Gaschler (Kuhardt); Sybille Bahlinger, Edi Harder (beide Rülzheim); Frank Ochsenreither (Leimersheim); Michael Styner (Kuhardt); Andreas Olschewski (Hördt); Stefanie Völckel (Kuhardt); Kurt Seelinger, Bernd Heinhold (beide Rülzheim); Alexander Fischer (Hördt); Christian Dittmann (Kuhardt); Yvonne Klein, Jürgen Rosenkranz (beide Rülzheim); Bettina Fischer (Hördt); Maurice Klein;, Aziz Aktas (beide Rülzheim); Markus Reiß (Hördt); Christel Cloos-Seelinger, Michael Bahlinger (beide Rülzheim).