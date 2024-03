Die bundesweite Kampagne „bunt statt blau“ gegen das sogenannte Komasaufen endet am 31. März. Bis dahin können Schülerinnen und Schüler noch Plakate zum Thema Alkoholmissbrauch gestalten und der DAK-Gesundheit per Post zusenden, wie es in einer Mitteilung dazu heißt. Seit 2010 haben bundesweit mehr als 130.000 junge Menschen Plakate gegen das Rauschtrinken gestaltet, darunter auch viele aus Germersheim. Das Institut für Therapie- und Gesundheitsforschung (IFT-Nord) in Kiel hat ihre Wirkung der Plakate auf Jugendliche untersucht. Demnach wirken sie stärker als konventionelle Warnhinweise. Bei dem Wettbewerb gibt es Geldpreise in Höhe von insgesamt rund 12.000 Euro zu gewinnen. Weitere Informationen gibt es unter: www.dak.de/buntstattblau.