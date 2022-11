Die 528 Preisträger der Adventskalender-Aktion des Lions Club Wörth-Kandel wurden bei der Verlosung am Montag unter notarieller Aufsicht in Kandel ermittelt. Dank der Unterstützung zahlreicher regionaler Unternehmen habe der Club 4778 Adventskalender verkaufen können. Der Erlös: über 20.000 Euro, die wieder gemeinnützigen Projekten in der Region zugute kommen. Das Kalender-Bild des Weihnachtsmanns vor blauem Sternenhimmel hat 2008 der Künstler Karl Roland Ziellenbach gemalt. Die RHEINPFALZ veröffentlicht ab 1. Dezember täglich die Gewinnnummern und die dazugehörigen Preise. Die Gewinne können gegen Vorlage des Adventskalenders, der die entsprechende Gewinnnummer trägt, bis spätestens 28. Februar 2023 bei den Unternehmen abgeholt werden.