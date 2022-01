Offensichtlich stand am Mittwoch ein junger Mann am Steuer eines Fahrzeugs unter Einfluss von Marihuana. Den Beamten des Polizeireviers Philippsburg fiel er gegen 23.30 Uhr deshalb auf, da er auf der Mannheimer Straße in Waghäusel abrupt abbog, nachdem er wohl den Streifenwagen erkannt hatte. Die Streife folgte ihm und obwohl sie das Fahrzeug kurzzeitig aus den Augen verlor, konnten die Polizisten es anhand der Fahrspur auf der nassen Fahrbahn wieder auffinden. Im Rahmen der Kontrolle hatte es mehrere Anzeichen gegeben, dass der 23-jährige Wagenlenker unter Drogen stand. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Dem jungen Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und er wurde für eine Blutprobe auf die Dienststelle gebracht.