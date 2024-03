Nach den Baustellen im vergangenen Jahr dürfen die Pendler Richtung Karlsruhe auf ein staufreies Jahr hoffen – zumindest in der Pfalz. Denn auf der A 65 sind von der als Autobahn GmbH Niederlassung Südwest für das 2024 keine Baumaßnahmen geplant. „Mittelfristig planen wir zwischen den Anschlussstellen Edenkoben und Landau-Dammheim eine Fahrbahndeckenerneuerung in Fahrtrichtung Ludwigshafen“, so eine Sprecherin auf Anfrage der RHEINPFALZ. Nach dem derzeitigen Planungsstand soll dies 2025 geschehen. „Konkrete Termine und Informationen zu dieser Maßnahme werden rechtzeitig bekanntgeben“, so die Sprecherin.