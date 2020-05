Am Samstag gegen 16 Uhr wurde eine Seniorin Opfer eines Straßenraubes. Die 93-Jährige war in der Nordweststadt unterwegs, als sich ihr von hinten ein Radfahrer näherte. Er überholte sie rasch und riss ihr dabei eine Leinentasche aus der Hand. Die betagte Dame stürzte und zog sich Verletzungen an den Knien zu. Der Täter flüchtete mit der Tasche und dem Inhalt: Eine Ledergeldbörse mit Bargeld, ein Regenschirm und einigen Lebensmittel. Es handelt sich bei dem Täter um einen großer Mann mit einer blauen, hellblauen oder grauen Jacke. Weiteres zu ihm oder dem Fahrrad ist nicht bekannt. Die Polizei bittet Zeugen, denen zu dieser Zeit etwas im Bereich der Friedrich-Naumann-Straße, Höhe der Hausnummern 41-45 aufgefallen ist, um Mithilfe. Rufnummer: 0721/666-5555.