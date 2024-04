Zeugen sahen am Montag, wie ein Senior von seinem Pedelec stürzte. Die hinzugerufenen Polizisten stellten bei dem 87-jährigen Radfahrer neben Hautabschürfungen auch einen Alkoholwert von knapp einem Promille fest. Um sicherzugehen, dass keine weiteren Verletzungen vorlagen, wurde der Rentner in ein Krankenhaus gebracht und ihm dort auch eine Blutprobe entnommen. Der 87-Jährige hatte keine weiteren Verletzungen und durfte nach der Nacht das Krankenhaus wieder verlassen, so die Polizei auf Nachfrage.