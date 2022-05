Im Regierungspräsidium Karlsruhe startet morgen am Freitag, 20. Mai, die Ausstellung „ACHTUNG: Kunsthandwerk!“. Bis Sonntag, 26. Juni, sind etwa 100 Exponate von Mitgliedern im Bund der Kunsthandwerker Baden-Württemberg (BdK) sowie Objekte von 50 Gästen aus europäischen Ländern zu sehen. Eine Sonderpräsentation zeigt Arbeiten von Keramikern aus der Ukraine. Die Ausstellung ist auch ein Rückblick auf die BdK-Gründung vor 75 Jahren und will die Besucher von der Zukunftsfähigkeit zeitgenössischen Kunsthandwerks überzeugen. Denn gerade jetzt zeige sich die Bedeutung von regionalen, hochwertigen Produkten, die Ressourcen schonend, nachhaltig und in hoher Qualität individuell hergestellt sind, heißt es in einer Ankündigung. Es gibt zudem ein umfangreiches Begleitprogramm. Geöffnet ist die Ausstellung täglich von 11 bis 18 Uhr. Eintritt frei. www.kunsthandwerk.de.