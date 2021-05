An der bundesweiten Verkehrssicherheitsaktion „sicher.mobil.leben – Radfahrende im Blick“ haben auch die beiden Polizeiinspektion Germersheim und Wörth teilgenommen. Insgesamt kontrollierten Polizisten am Mittwoch 110 Fahrräder – 98 im Bereich Germersheim und 12 im südlichen Landkreis. Während in Wörth nur ein Fahrrad beanstandet wurde, weil es Mängel aufwies, „und ein Radfahrer, der betrunken war“, wie Wörths Polizeisprecher Oliver Link sagte, wurden im nördlichen Landkreis 38 Fahrräder bemängelt. Die meisten hatten laut Dennis Dobberstein, Sprecher der Germersheimer Polizei, Defekte an der Beleuchtung oder fehlende Reflektoren. Doch habe auch ein Radfahrer ein Rotlicht nicht beachtet und ein anderer sei mit dem Smartphone am Ohr erwischt worden.

Bei 1165 kontrollierten Radfahrern im Bereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz in Ludwigshafen, zu dem die beiden Inspektionen zählen, gab es 21 Radfahrer die verbotenerweise das Handy nutzten und vier, die das Rotlicht nicht beachteten. In 179 Fällen war das Rad nicht verkehrssicher.