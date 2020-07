Mitarbeiter der Deutschen Bahn wurden am Freitag kurz nach Mitternacht auf eine junge Frau aufmerksam, die in der Haupthalle des Hauptbahnhofs herumspuckte. Nachdem sie aufgefordert wurde, den Bahnhof zu verlassen, widersetzte sie sich mit gezielten Schlägen und Tritten. Ihr aggressives Verhalten setzte die Frau auch dann noch fort, als die Mitarbeiter der Deutschen Bahn sie zur Wache der Bundespolizei brachten. Laut Polizei richtete sich ihr Verhalten dort umgehend gegen die Beamten. Um eine Eigen- oder Fremdgefährdung der Frau zu verhindern, wurde sie gefesselt und nach gefährlichen Gegenständen durchsucht. Ihren Widerstand setzte sie dabei fort. Auf Nachfrage gab die junge Frau an, Drogen konsumiert zu haben, woraufhin ihr durch einen Polizeiarzt eine Blutprobe entnommen wurde. Nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen konnte sie am frühen Morgen die Dienststelle wieder verlassen, wird aber unter anderem wegen Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte angezeigt.