Leichte Verletzungen erlitt am Montagvormittag eine 13-Jährige in Karlsruhe, als sie auf einem Gehweg von einem E-Scooter-Fahrer angefahren wurde, so die Polizei. Der Fahrer flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Nach bisherigen Erkenntnissen war die 13-Jährige gegen 8.45 Uhr auf dem Gehweg in der Lameystraße unterwegs. Auf Höhe eines dortigen Supermarkts wurde sie plötzlich von hinten von einem E-Scooter-Fahrer angefahren, stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Trotz der Kollision setzte der Fahrer des E-Scooters seine Fahrt unvermindert fort und flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Auf dem E-Scooter waren nach Angaben der 13-Jährigen zum Unfallzeitpunkt drei Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren unterwegs.