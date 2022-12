Am Dienstagabend kam es in der Hauptstraße zu einer Unfallflucht: Laut Polizei beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer gegen 23 Uhr einen Postverteilerkasten auf dem Gehweg sowie den Zaun einer Kfz-Werkstatt und flüchtete von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1000 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefonnummer 07274 9580 oder per E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de.