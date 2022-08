Die Ortsgemeinde soll für die Grundschule durch die Aktion „Schulhofträume“ 10.000 Euro erhalten. Das Geld ist für ein bestimmtes Projekt bestimmt.

Mit der Aktion „Schulhofträume“ fördern das Deutsche Kinderhilfswerk, Rossmann und Procter & Gamble die nachhaltige und naturnahe Umgestaltung modernisierungsbedürftiger Außenbereiche von Schulen und die Errichtung „grüner Klassenzimmer“ im Außenbereich mit insgesamt 100.000 Euro. Damit werden die Außenbereiche von Schulen mit neuen Aufenthaltsbereichen im Freien, naturnahen Arealen und altersgerechten Rückzugsräumen umgestaltet.

An der Grundschule in Kuhardt wird auf dem betonierten Schulhof ein Ort zum Lernen außerhalb der Klassenräume geschaffen. Ein alter Bauwagen wird zum Geräteraum und Arbeitsplatz, es wird ein grünes Klassenzimmer gebaut und durch Hochbeete und andere Beete die Möglichkeit des Gärtnerns geschaffen. Dabei planen und entscheiden alle Schülerinnen und Schüler mit, indem sie sich einer Expertengruppe für ein umzugestaltendes Element anschließen und den Aufbau mit planen und umsetzen.

Die Projekte zeigen, wie groß der Wunsch der Schüler ist, „ihre Schulhöfe naturnah umzugestalten oder grüne Klassenzimmer einzurichten, die das Lernen in der Natur möglich machen“, sagt Holger Hofmann, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerkes. Da die Schüler auf dem Schulhof durch den Ganztagsschulbetrieb viel Zeit verbringen ist es umso wichtiger, „dass die Pausenhöfe kreativ und kindgerecht gestaltet sind, damit die Kinder ihre Zeit auch gern dort verbringen“, sagt Jörg Herrigt, Vice President Sales D-A-CH bei Procter & Gamble. Rossmann will mit der Aktion „ein deutliches Signal für mehr Kinderfreundlichkeit in Deutschland setzen“, Raoul Roßmann, Geschäftsführer der Dirk Rossmann GmbH.

Weitere Infos zur Aktion „Schulhofträume“ unter www.dkhw.de/schulhoftraeume.