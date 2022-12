Advent, Advent, ein Fenster leuchtet“ – wie in dem beliebten Gedicht werden in Hagenbach 24 geschmückte Adventsfenster auf abendliche Spaziergänger warten.

„ „Es war eine spontane Idee im Presbyterium der Auferstehungskirche, und wir freuen uns über viele Mitmacher“, berichtet Elke Dewald-Volk. „Hier können sich auch Leute beteiligen, die seit Corona verunsichert sind und Gemeinschaften eher meiden. Und für ungeduldige Kinder und gestresste Eltern kann der abendliche gemeinsame Spaziergang ein gemütlicher Gegenentwurf zu vorweihnachtlicher Hektik und Einkaufsrummel sein“, ergänzt Carmen Haeseler.

Nach zunächst zaghaften Nachfragen, „ob auch katholische Fenster erstrahlen können“, hatte die ökumenische Aktion schnell 24 Mitmacher bis Weihnachten erreicht. „Wir haben uns den besonderen Nikolausabend ausgesucht, und unsere Töchter diskutieren beim Basteln und Dekorieren schon eifrig, wie wir das Fenster passend gestalten“, erzählt Mitorganisatorin Michaela Reidelbach.

Bekanntgegeben sind die jeweiligen Adressen „zum Fensterln“ im Amtsblatt und auf der Website der Protestantischen Kirche. Überraschend werden dann meist die Motive der Fenster und die kleinen Aktionen sein. Ein Lied, ein Gedicht, Glühwein und Plätzchen, das bleibt den 24 Akteuren überlassen. Es wird sicher ein Fenster geben, das ganz besonders beleuchtet ist, aus einem Haus werden historische Nussknacker mit grimmiger Miene auf Besucher herabschauen und in der Lindelbrunnstraße wird Peter Heilmann eine große Krippenlandschaft aufbauen, die bereits in den kontaktarmen Corona-Zeiten Adventsstimmung verbreitete. In einer fast drei Meter breiten Vitrine, zusammengeschreinert aus alten Fenstern hat der Krippenfreund eine orientalische Stadt aufgebaut. Wer genau hinschaut, der findet in der Stadt eine Synagoge, Handwerker, Bäcker und Händler.

Info

Fenster leuchten an allen Abenden ab 18 Uhr (Ausnahme ASB Seniorenzentrum bereits um 17.30 Uhr). Die Adressen sind auf dem virtuellen Adventskalender zu finden: www.prot-pfarramt-woerth-hagenbach.de.